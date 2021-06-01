В Украине ввели День памяти детей, погибших вследствие российской агрессии

В Украине 4 июня установлен днем памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
За соответствующее постановление № 5343 о чествовании памяти детей, которые погибли в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, на заседании Верховной Рады во вторник проголосовали 308 народных депутатов.
Парламентарии рекомендовали Кабинету министров в двухнедельный срок со дня принятия постановления разработать и утвердить план мероприятий о чествовании на государственном уровне памяти детей, которые погибли в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.
Как отмечается в постановлении, с 2014 года в результате агрессии РФ на территории разных областей, в том числе Донецкой и Луганской, погибли более 240 детей.
В постановлении отмечается, что 4 июня, согласно решению Генассамблеи ООН, является международным днем детей — безвинных жертв агрессий.
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