Май в Киеве в этом году был холоднее нормы

Среднемесячная температура мая составила 14,4 градусов тепла. Это на 1,4 градуса холоднее климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, холоднее всего в Киеве было 9 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до 3,4 градусов тепла, а теплее всего — 16 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до 25,1 градусов тепла.

«Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 74 мм, или 114% климатической нормы», — говорится в сообщении.

Напомним, среднемесячная температура апреля в Киеве составила 8,0 градусов тепла. Это на 2 градуса ниже климатической нормы.