Немецкий интернет-журнал сравнил Медведчука и ОПЗЖ с крупнейшей оппозиционной партией Бундестага

Президент Украины Владимир Зеленский расчищает себе поле перед предстоящими выборами, избавляясь от сильных конкурентов с помощью политического преследования. Об этом пишет известный немецкий интернет-журнал Telepolis.
В публикации подчеркивается, что с недавнего времени объектом репрессий со стороны Зеленского стал его наиболее сильный оппонент — председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого на данный момент подозревают в государственной измене на основании «расплывчатых обвинений».
«Это не просто какой-нибудь оппозиционный блогер вроде Навального или Протасевича. Виктор Медведчук — настоящий политик, в конце концов, лидер крупнейшей оппозиционной партии в Украине», — пишет Telepolis.
Пытаясь объяснить немецким читателям уровень антидемократических действий Президента Украины, издание сравнивает ОПЗЖ с крупнейшей оппозиционной партией Бундестага «Альтернатива для Германии».
«Это было бы, как если бы г-жа Меркель арестовала председателя АдГ, и даже это сравнение не удалось бы, потому что оппозиционный альянс ОПЗЖ гораздо больше представлен в Раде в Украине, чем АдГ в Бундестаге, и его рейтинг в опросах общественного мнения несколько выше, чем у АдГ в Германии», — сообщает немецкий журнал.
Также в публикации отмечается, что, если украинский оппозиционный лидер продолжит в том же духе, то к следующим выборам у него «вообще не будет противников».
Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария внесли апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.
«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем (21 мая 2021г. — Ред.) судебном заседании», — сказал Виктор Медведчук.
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