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В Германии подтвердили переговоры с США по вопросу «Северного потока – 2»

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В Германии подтвердили переговоры с США по вопросу «Северного потока – 2»

Представители правительства ФРГ в настоящее время ведут с администрацией США переговоры по вопросу проекта «Северный поток — 2» и урегулирования разногласий, связанных со строительством газопровода. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас перед виртуальной встречей министров иностранных дел стран НАТО.

«Что касается темы „Северного потока — 2“, то в настоящее время проходят переговоры между правительством ФРГ и администрацией в Вашингтоне», — сказал он. Маас отметил, что Берлин готов искать пути для нахождения компромисса. «Мы дали ясно понять, что готовы искать общий путь», — подчеркнул он. «Это будет сейчас предметом переговоров в Вашингтоне, и я убежден, что удастся найти этот путь», — сказал немецкий министр, добавив, что «это, конечно, будет непросто и не произойдет сегодня завтра».

«Мы делаем ставку на диалог с ответственными лицами в Вашингтоне», — подчеркнул Маас.

Ранее медиагруппа Funke со ссылкой на источники в кабмине сообщила, что переговорная группа из ФРГ на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с правительством США проект газопровода «Северный поток — 2». Ее возглавляют внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и экономический советник Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер. МИД Германии будет представлять статс-секретарь во внешнеполитическом ведомстве Антье Лендертсе.

Представители делегации встретятся с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и новым торговым представителем США Кэтрин Тай.

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Готовность «Северного потока — 2» в настоящее время составляет 95%.

21 мая Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон принял решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода.

Северный поток-2
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