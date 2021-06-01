Кремль уверяет, что не планирует отказываться от транзита газа через Украину

Россия не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после окончания срока действия договора двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, транзит через территорию Украины «может быть востребован», но Киев, со своей стороны, должен обеспечить «нормально состояние» своей газотранспортной системы.

Дмитрий Песков заявил журналистам, что договор России и Украины о транзите газа в Европу «останется в силе на весь период его действия». «Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован»,— пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, Владимир Путин считает, что вопрос транзита газа через Украину носит «исключительно экономический и коммерческий характер» и «должен отвечать требованиям рынка». «Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы»,— добавил пресс-секретарь президента РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Украины и Европы. Он выражал опасения, что РФ не продлит контракт на транзит газа после запуска трубопровода «Северный поток-2».