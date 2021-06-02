В Украине за сутки еще 2 205 новых случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 2 205 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 9 405 человек, умерли 158 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«2 июня 2021 в Украине зафиксировано 2 205 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 104 ребенка и 85 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 262 человека; летальных случаев — 158; выздоровели — 9 405 человек», — сообщается на официальной странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук среду утром.
Днем ранее, 1 июня было зафиксировано 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, 31 мая 2021 сообщалось о 1703 новых инфицированных, 30 мая было зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, 29 мая зафиксировано 3 096 новых случаев инфицирования COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 206 836 человек, 50 857 пациентов скончались, 2 062 572 человека выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
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