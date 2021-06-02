В Украине за сутки сделали менее 19 тысяч прививок от коронавируса

За прошедшие сутки, 1 июня, в Украине прививки от коронавируса получили 18 884 человека. Из них одну дозу получили 15 858 человек, полностью иммунизированы — 3 026 людей.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Так, от начала вакцинальной кампании привито 1 047 896 человек, из них получили 1 дозу — 1 047 894 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 132 508 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 180 402 прививки.
По состоянию на 2 июня, в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 620 024 человека.
Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 2205 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
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