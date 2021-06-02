Все области Украины находятся в «желтой» зоне карантина. Однако некоторые регионы, близкие к «зеленой» зоне карантина.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Киев по показателям соответствует «зеленой» зоне карантина. Коэффициент новых случаев составляет 4,7% и 41,8% от эпидпорога.
В Закарпатской области коэффициент новых случаев составляет 3,5% и 46,9% от эпидпорога.
Также близки к «зеленой» зоны показатели в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областях.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть «карантинная усталость».
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