СМИ узнали о попытках согласовать совместное заявление Путина и Байдена

Российские и американские переговорщики пытаются согласовать заявление, которое могли бы принять президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам саммита в Женеве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Собеседники издания пока не готовы говорить о содержании документа. Один из источников газеты отметил, что над текстом могут работать вплоть до встречи президентов 16 июня.
В 2018 году саммит Путина и Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, завершился без общего итогового заявления.
Байден и Путин должны встретиться в Женеве 16 июня. И в Москве, и в Вашингтоне призывали воздержаться от чрезмерных ожиданий от этих переговоров. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, между президентами состоится «сложный разговор» из-за разных позиций США и России по множеству вопросов.
Со своей стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва не строит иллюзий по поводу предстоящий встречи глав государств и не старается «создавать впечатление, что будут какие-то прорывы».
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