На пятницу снова созывают заседание СНБО, рассмотрят 8 вопросов

Президент Владимир Зеленский официально созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. СНБО соберется в Офисе президента в пятницу, 4 июня.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Президент утвердил повестку дня заседания СНБО, которая состоит из 8 вопросов. Повестка дня была представлена секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

«Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины», — отметили в пресс-службе СНБО.