В Украине за сутки привили почти 35 тысяч человек

По состоянию на утро четверга, 34 481 человек привит против COVID-19 за сутки 2 июня 2021, одну дозу получили 28 899 человек, полностью иммунизированы — 5 582 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

«34481 человека привито против COVID-19 за сутки 2 июня 2021. Одну дозу получили 28899 человек полностью иммунизированы — 5582 человек», — сказано в сообщении на странице Минзрава Украины в Facebook четверг утром.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них получили 1 дозу — 1 076 793 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 214 883 прививки.

«По состоянию на 3 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека», — подытожили в Минздраве.