Кабмин зарегистрировал в Раде налоговый законопроект

Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений, так называемый ресурсный законопроект (№5600).
Согласно тексту документа на сайте Верховной Рады, законопроект предлагает проиндексировать ставки акцизного налога на алкоголь, экологического налога и ренты за пользование радиочастотным ресурсом с учетом инфляции в 2020 году и увеличить на 5%, а также на 14,5% поднять ставку ренты за недропользование.
Помимо этого, правительство предлагает предоставить право налоговым органам взыскать налоговый долг без обращения в суд, обеспечить налоговым залогом доначисленных по итогам проверок сумм на время административного или судебного обжалования. Также законопроект содержит предложение ограничить в праве выезда руководителя компании за границу до полного погашения налогового долга, а также уполномочить Госналоговую получать запрос на информацию от налогоплательщика не только по факту правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением и возможными нарушениями.
Законопроект также предусматривает обложение налогом на доходы физлиц (18%) доходов, полученных от продажи на протяжении года третьего и последующих объектов недвижимости.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016