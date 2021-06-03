Несмотря на процессуальные нарушения в деле Медведчука, суд оставил его под домашним арестом, – Urdu Point

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не удовлетворён решением Киевского апелляционного суда, оставившего его под домашним арестом. Оппозиционный политик пообещал продолжить борьбу и доказать свою невиновность. Об этом пишет ведущий пакистанский веб-портал Urdu Point.

В публикации подчеркивается, что, рассматривая апелляцию Медведчука, суд проигнорировал процессуальные нарушения, допущенные стороной обвинения.

«Как я оцениваю сегодняшнее заседание. Я, конечно, недоволен решением суда, как и мои адвокаты, потому что наша позиция была принципиальной и последовательной. С учетом процессуальных нарушений, допущенных обвинением, по нашему мнению, это суд должен был принять решение об отмене избранной в отношении меня меры пресечения», — цитирует Urdu Point лидера ОПЗЖ.

Издание отмечает, что Виктор Медведчук и его адвокаты намерены подтвердить необоснованность и необъективность доказательств, представленных суду стороной обвинения.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем (21 мая 2021 года. — Ред.) судебном заседании», — сказал Виктор Медведчук.