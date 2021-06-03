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Вице-премьер РФ прокомментировал «пленки Медведчука»: Медведчук всегда выступал и выступает за развитие отношений Украины и России

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Вице-премьер РФ прокомментировал «пленки Медведчука»: Медведчук всегда выступал и выступает за развитие отношений Украины и России

Вице-премьер Александр Новак заявил, что удивлен агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей, слова чиновника передала РБК его пресс-служба.

Так зампредседателя правительства прокомментировал публикацию проектом Bihus.info записей телефонных разговоров, которые якобы вел лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук с занимавшим тогда должность помощника президента России Владиславом Сурковым и тогдашними министром энергетики Новаком и замглавы правительства России Дмитрием Козаком.

«Честно говоря, я удивлен той агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей. Господина Медведчука я знаю давно и знаю его как человека, который выступал и выступает всегда и болеет за развитие отношений между нашими странами, между Россией и Украиной. Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества, что прежде всего, в первую очередь, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран», — отметил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на сложную политическую ситуацию и напряженность между Киевом и Москвой, страны сохраняют торгово-экономический оборот.

«Например, по итогам 2020 года торговый оборот между нашими странами составил около $10 млрд. При этом из этой цифры на $6,7 млрд было поставлено различных товаров и услуг из России в Украину. Могу в части энергетики такие цифры привести: в прошлом году мы поставили 9 млн тонн угля, из которых почти 80% угля было поставлено металлургическим предприятиям Украины для выпуска металлургической продукции, 20% — для энергетики. В прошлом году около 3,5 млн тонн нефтепродуктов было поставлено на территорию Украины из России», — сообщил Новак.

 

Он добавил, что российские товары и услуги покупают многие украинские государственные и частные компании: Центрэнерго, Энергоатом, предприятия бизнесменов Рената Ахметова, Игоря Коломойского.

«Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают ее. Более того, у нас именно в России более 3 млн мигрантов из Украины, и они работают, зарабатывают здесь и какую-то часть заработанных средств отправляют в Украину, это тоже движение денежных средств, взаимоотношения между нашими странами. Считаю, что отношения между бизнес-партнерами, хозяйственные связи, торгово-экономические отношения не должны использоваться в угоду каких-то политических интересов», — резюмировал Новак.

Накануне народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин опубликовал видеоролик, в котором наглядно показано, что смонтировать подобные «пленки» можно с помощью специальной программы, которая доступна в интернете любому желающему.

Ранее Кузьмин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами экспертов СБУ за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений в деле против главы политсовета ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука.

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По словам экс-генпрокурора Юрия Луценко, человек, который является организатором записей, на которых звучит голос, похожий на голос председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, работал на высокой должности в СБУ, и на данный момент является чиновником в Офисе президента Украины.
Виктор Медведчук, Александр Новак
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