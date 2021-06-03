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Лукаш: Решение ООН о неправомерном закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK ляжет в основу обвинительного приговора

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Лукаш: Решение ООН о неправомерном закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK ляжет в основу обвинительного приговора

Названное Верховным Комиссаром ООН противоречащим межждународным стандартам решение о запрете тв каналов «112 Украина», NewsOne и ZiK ляжет в основу обвинительного приговора. Такое мнение выразила юрист Елена Лукаш.

«Зе-стандарты аматорско-президентской колонии не оценили в ООН. Решение о запрете ТВ каналов „112 Украина“, NewsOne и ZiK названо Верховным Комиссаром ООН противоречащим международным стандартам в области прав человека, и принятым явно НЕ независимым органом без обоснования необходимости и пропорциональности.

Эта прекрасная формулировка, надеюсь, ляжет в основу обвинительного приговора. Этот занавес я обязательно встречу аплодисментами», — написала Лукаш у себя в Telegram.

Напомним, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине» указано, что решение о наложении санкций против народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, а также закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK противоречит международным стандартам в области прав человека.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них трое украинских граждан — политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, ZIK и «112 Украина» Тараса Козака Наталья Лавренюк.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал «Перший Незалежний» незаконно отключили под давлением властей. За прошедшие четыре месяца около 38 тысяч мировых СМИ опубликовали статьи о незаконном преследовании оппозиции в Украине.

Елена Лукаш, блокировка телеканалов
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