Лукаш: Решение ООН о неправомерном закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK ляжет в основу обвинительного приговора

Названное Верховным Комиссаром ООН противоречащим межждународным стандартам решение о запрете тв каналов «112 Украина», NewsOne и ZiK ляжет в основу обвинительного приговора. Такое мнение выразила юрист Елена Лукаш.
«Зе-стандарты аматорско-президентской колонии не оценили в ООН. Решение о запрете ТВ каналов „112 Украина“, NewsOne и ZiK названо Верховным Комиссаром ООН противоречащим международным стандартам в области прав человека, и принятым явно НЕ независимым органом без обоснования необходимости и пропорциональности.
Эта прекрасная формулировка, надеюсь, ляжет в основу обвинительного приговора. Этот занавес я обязательно встречу аплодисментами», — написала Лукаш у себя в Telegram.
Напомним, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине» указано, что решение о наложении санкций против народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, а также закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK противоречит международным стандартам в области прав человека.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них трое украинских граждан — политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, ZIK и «112 Украина» Тараса Козака Наталья Лавренюк.
26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал «Перший Незалежний» незаконно отключили под давлением властей. За прошедшие четыре месяца около 38 тысяч мировых СМИ опубликовали статьи о незаконном преследовании оппозиции в Украине.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016