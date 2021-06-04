В Украине за сутки 2 266 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 2 266 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 8 291 человек, умерли 95 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«4 июня 2021 в Украине зафиксировано 2 266 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 82 ребенка и 20 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 963 человека; летальных случаев — 95; выздоровели — 8 291 человека», — сообщается на официальной странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук пятницу утром.

Днем ранее, 3 июня сообщалось о 2 581 новом инфицированном коронавирусом, 2 июня за сутки зафиксировано 2 205 новых случаев инфицирования COVID-19, 1 июня было 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 211 683 человека, 51 054 пациента скончались, 2 080 382 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.