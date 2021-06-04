Центры массовой вакцинации от COVID-19 открываются еще в семи городах Украины

В Украине 5-6 июня начнут работу центры массовой вакцинации от COVID-19 еще в семи городах помимо Киева, Львова и Одессы, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.
Согласно сообщению, теперь центры вакцинации будут работать в таких городах:
— Киев, на базе Международного выставочного центра
— Львов, на базе стадиона «Арена Львов»
— Одесса, на базе ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center, общеобразовательной школы «Крымская»
— Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив им. Довженко
— Полтава, на базе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого
— Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 «Гарант»
— Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра «Киевская Русь»
— Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета
— Горишние Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения «Горно-обогатительный комбинат»
— Ривне, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. Полищука.
Как сообщалось, в центрах вакцинации, открытых в Киеве, Одесе и Львове, за минувшие выходные от COVID-19 были вакцинированы 4849 человек.
В центрах вакцинировали граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении «Дия» или через контакт-центр Минздрава. Для прививок использовали вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.
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