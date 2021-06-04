Путин заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока-2»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что завершена укладка первой нитки «Северного потока — 2». «Газпром» готов к наполнению газом «Северного потока-2».

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, укладка первой нитки была завершена 2,5 часов назад.

«Сегодня успешно завершена прокладка труб первой нитки «Северного потока — 2», — заявил Путин.

Он также сообщил о завершении линейной работы по газопроводу, включая морскую часть.

В Кремле ранее заявили, что Российская Федерация не намерена отказываться от транзита газа по Украине после запуска трубопровода «Северный поток-2».

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Такой формат можно было бы объединить с нормандским, а в его рамках рассматривали бы не только Донбасс, но и возвращение оккупированного Крыма и тему «Северного потока-2».