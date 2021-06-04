Объявленный в розыск СБУ экс-депутат Левченко вернулся в Украину

Объявленный в розыск Службы безопасности бывший депутат Верховной Рады от «Партии Регионов» Николай Левченко вернулся в Украину.
Об этом говорится в сообщении его адвоката Олега Курчина на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.
В сообщении есть фото Курчина вместе с Левченко возле офиса адвоката в Киеве.
«Адвокатское объединение „Курчин и Партнеры“ выиграло дело в ЕСПЧ против Украины в интересах Николая Левченко и обязало выплатить компенсацию клиенту в сумме 1100 евро, чем поставило точку в делах, которые были внесены в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований)», — написал Курчин.
Ранее Левченко объявляли подозрение по ч.3 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).
Левченко называл это дело «политическим преследованием».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016