Объявленный в розыск СБУ экс-депутат Левченко вернулся в Украину

Объявленный в розыск Службы безопасности бывший депутат Верховной Рады от «Партии Регионов» Николай Левченко вернулся в Украину.

Об этом говорится в сообщении его адвоката Олега Курчина на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В сообщении есть фото Курчина вместе с Левченко возле офиса адвоката в Киеве.

«Адвокатское объединение „Курчин и Партнеры“ выиграло дело в ЕСПЧ против Украины в интересах Николая Левченко и обязало выплатить компенсацию клиенту в сумме 1100 евро, чем поставило точку в делах, которые были внесены в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований)», — написал Курчин.

Ранее Левченко объявляли подозрение по ч.3 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

Левченко называл это дело «политическим преследованием».