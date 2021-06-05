В Украине уже 15 регионов можно переводить в «зеленую» зону

В Украине, по состоянию на утро 5 июня, показателям «зеленой» зоне карантина соответствуют 15 регионов. При этом вся страна в «желтой» зоне.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Еще в двух областях за минувшие сутки улучшилась ситуация с коронавирусом. Донецкая и Львовская область снизила коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Там он составляет 4,6% и 4,4% соответственно.
Киев также обозначен как регион, соответствующий «зеленой» зоне карантина. Однако коэффициент новых случаев второй день подряд составляет ровно 5%.
Также близки к «зеленой» зоне показатели в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях.
Напомним, что в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 1 897 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 8 330 человек, умерли 86 человек.
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