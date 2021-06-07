В Украине уже сделали более 1,2 млн прививок против COVID

В Украине по состоянию на сегодня, 7 июня, получили первую дозу вакцины против коронавируса более 1,2 млн украинцев. Из них полностью иммунизированных (получили вторую дозу) — более чем 147 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«С начала вакцинации было сделано 1 241 008 прививок, из них получили 1 дозу — 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 147 118 граждан (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 388 124 прививок», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, за минувшие сутки от коронавируса были привиты 24 860 человек. Одну дозу получили 24 406 граждан, полностью иммунизированы — 454 человека.
«По состоянию на 7 июня 2021 в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 646 129 человек», — добавляют в Минздраве.
Напомним, что центры вакцинации работают в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ровно. На прививку приглашать людей, записавшихся через «Дію» или у семейного врача.
Отметим, что в Украине зафиксировали 535 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве, Николаевской и Киевской областях.
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