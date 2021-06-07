Польские политологи пишут, что Зеленский пиарится на деолигархизации, при этом избавляясь от оппонентов

Президент Украины Владимир Зеленский громко заявляет о том, что обвинения, выдвинутые в адрес председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, якобы положат начало масштабной деолигархизации в Украине. Однако у польских аналитиков из Европейского центра неправительственных проектов (ЕСРР) перспектива дальнейшей борьбы с олигархами в Украине вызывает серьезные сомнения.
«Обещание, что олигархи станут только крупными бизнесменами, пока что кажется Зеленскому неплохим пиаром, но на практике такие намерения украинского Президента вызывают серьезные сомнения», — говорится в публикации на сайте ЕСРР.
По мнению польских политических экспертов, Владимир Зеленский ограничится преследованием неудобных политиков, и на этом борьба с олигархами закончится.
«Можно предположить, что борьба с неудобными для Зеленского политиками (Медведчуком или Порошенко) будет продолжена, но реальная деолигархизация страны вряд ли произойдет», — считают аналитики Европейского центра неправительственных проектов.
Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров взять оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Как Офис генерального прокурора, так и адвокаты Виктора Медведчука подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.
«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в судебном заседании», — сказал Виктор Медведчук.
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