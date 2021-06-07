Зеленский сегодня вечером поговорит с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут в понедельник, 7 июня, телефонный разговор, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
«Сегодня состоится телефонный разговор двух президентов — Украины и США. Цель разговора очевидна — обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной безопасности, а также уточнение партнёрских позиции по ситуации на украинском Донбассе», — заявил Подоляк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Ранее о разговоре двух лидеров сообщил в соцсетях близкий к ОП бывший журналист Сергей Лещенко.
Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 апреля.
7 июня издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом до его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеи из-за смены руководства «Нафтогаза».
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