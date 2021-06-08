Лучшие ноутбуки для блогеров и влиятельных лиц в социальных сетях

В наши дни почти все используют социальные сети и читают блоги, но тем, кто создает на этих платформах, нужны технические инструменты, соответствующие их нише. Индустрия влияния - это крупный бизнес, и некоторые оценивают его стоимость до 10 миллиардов долларов в 2020 году. Фактически, более 17% компаний заявляют, что тратят не менее половины своего годового маркетингового бюджета на спонсируемый контент.

С таким большим потенциалом заработать на жизнь в интернете, скорее всего, в вашем списке есть кто-то, кому нужны инструменты для создания свежих, актуальных сообщений в блогах, видео и изображений. Вот почему так важно исследовать и покупать только лучший ноутбук для ведения блогов или создания контента.

Вот дополнительная информация о том, как выбрать правильный, а также наши лучшие варианты для серьезных влиятельных лиц.

Функции, которые вам нужны в ноутбуке для ведения блогов

Чем лучшие ноутбуки для ведения блогов и видеоблогов отличаются от ноутбуков, которые можно использовать в школе, офисе или домашнем офисе? Конечно, будет некоторое совпадение, но у влиятельных лиц и создателей контента есть уникальные потребности, которые удовлетворяются только определенными функциями.

Увеличенное время автономной работы : принято брать с собой оборудование в дорогу и создавать контент в режиме реального времени. Время автономной работы составляет от 6 до 8 часов, чтобы покрыть даже самые продолжительные события.

: принято брать с собой оборудование в дорогу и создавать контент в режиме реального времени. Время автономной работы составляет от 6 до 8 часов, чтобы покрыть даже самые продолжительные события. Скорость обработки и оперативная память : влиятельные лица редактируют тонны фотографий и видео, что съедает драгоценные ресурсы ноутбука. Инвестируйте в эти области, чтобы уменьшить отставание и замедление. Если у вас меньше 8 ГБ ОЗУ, рекомендуется увеличить её, чтобы программы работали без помех, только помните, что вам нужно убедится, возможно ли улчушить память, для этого выберите на zeto.ua модель нужного ноутбука, и посмотрите.

: влиятельные лица редактируют тонны фотографий и видео, что съедает драгоценные ресурсы ноутбука. Инвестируйте в эти области, чтобы уменьшить отставание и замедление. Если у вас меньше 8 ГБ ОЗУ, рекомендуется увеличить её, чтобы программы работали без помех, только помните, что вам нужно убедится, возможно ли улчушить память, для этого выберите на zeto.ua модель нужного ноутбука, и посмотрите. Сенсорный экран: Экран не является абсолютно необходимым, но упрощает создание графики на ходу, в том числе мемов или наложений видео, где рукописный ввод и графические изображения необходимы.

Экран не является абсолютно необходимым, но упрощает создание графики на ходу, в том числе мемов или наложений видео, где рукописный ввод и графические изображения необходимы. Портативность: Здесь нужны более легкие и прочные ноутбуки, особенно для тех, кто часто бывает вне дома.

Здесь нужны более легкие и прочные ноутбуки, особенно для тех, кто часто бывает вне дома. Хранение : даже если ваш специальный человек загружает контент в облако для сохранности, даже видео на целый день или неделю могут занимать огромное количество места.

: даже если ваш специальный человек загружает контент в облако для сохранности, даже видео на целый день или неделю могут занимать огромное количество места. Дополнительные порты: не всегда будет доступен беспроводной доступ в Интернет, поэтому HDMI, USB и другие порты имеют решающее значение для поддержания скорости и максимальной производительности.

Лучшие ноутбуки для ведения блога

Каждый создатель уникален, поэтому неудивительно, что ноутбуки в нашем списке очень разнообразны. Нет ни одного ноутбука, который подошел бы всем.

1. Ноутбук HP ENVY 15 т.

Этот ноутбук с высокими отзывами оснащен отзывчивым экраном, на котором можно быстро пролистывать, ставить отметки "Нравится" и отправлять фото и видео подписчикам. ENVY 15 HP ноутбук полностью настраиваемый и имеет массивные хранения и мощные функции памяти, что делает его хороший ноутбук для видео на YouTube тоже. Выберите до 32 ГБ памяти и 2 ТБ хранилища для обработки всех этих материалов.

Ключевая особенность:

Процессор Intel® Core ™ i7 или i9 - самый быстрый из доступных - для беспрепятственного редактирования видео

ИК-датчик и уникальная конструкция вентиляционных отверстий обеспечивают охлаждение ноутбука даже в напряженные рабочие дни

Расширенные функции конфиденциальности, такие как защищенная от взлома шторка камеры и считыватель отпечатков пальцев.

Великолепный дисплей с диагональю 15 дюймов и мелкими краями, чтобы получатель подарка увидел истинные цвета своей работы перед публикацией, и он доступен в формате Full High Definition (FHD) или 4K Ultra High Definition (UHD)

2. Ноутбук HP Pavilion 15z с сенсорным экраном

Другой вариант с 15-дюймовым сенсорным экраном, ноутбук HP Pavilion 15z может похвастаться мощной комбинацией обработки и графики с помощью технологий AMD. Он также имеет много места для хранения и невероятно быстро заряжает аккумулятор. С помощью кабеля для зарядки SuperSpeed ​​USB Type-C® вы можете зарядить аккумулятор на 50% всего за 45 минут.

Ключевая особенность:

Процессор AMD Ryzen ™ 7 4700U с 8 мощными ядрами, который делает больше с великолепной скоростью

До 1 ТБ хранилища для большего пространства для проекта на объекте

Четыре красивых цветовых решения: керамический белый, натуральное серебро, синий туман и теплое золото.

Готовая к съемке камера HP Wide Vision 720p HD со встроенными двунаправленными цифровыми микрофонами

3. Ноутбук Microsoft Surface

Microsoft Surface - не дешевый вариант, но если вы не можете пожертвовать надежной производительностью и исключительной скоростью, то это лучший ноутбук для ведения блогов и, вероятно, идеальная машина, которую можно купить за деньги. Это недавно выпущенный первый ноутбук Microsoft Surface, представленный в 4 цветовых вариантах. Задняя крышка матовая, по центру - логотип Microsoft, смотрится эффектно.

Помимо потрясающего дизайна и превосходного внешнего вида, он оснащен процессорами Intel Core i7 7-го поколения с тактовой частотой 3,1 ГГц, 1 ТБ памяти, 16 ГБ памяти, Windows 10 S и невероятными 14,5 часами воспроизведения мультимедиа. Конечно, Windows 10 S предустановлена ​​вместе с MS Office, чтобы вывести ваш блог на новый уровень. Вы также можете перейти на Windows 10 за несколько кликов.

Ноутбук Microsoft Surface - один из самых тонких и легких ноутбуков с более длительным временем автономной работы на рынке. Его клавиатура покрыта тканью из алькантары, которая прекрасно себя чувствует при наборе текста. 13,5-дюймовый дисплей PixelSense также оснащен сенсорным экраном, который быстро реагирует на запросы, а также потрясающе выглядящей графикой.

Общий вес меньше, чем у Apple MacBook Pro 2016 года, который составляет всего 1.8 кг. Таким образом, он довольно легко помещается в сумке и обеспечивает превосходную портативность. Пользователи, которым нравится элегантный ноутбук с великолепным дизайном, должны купить его.

4. Apple MacBook Pro 13 дюймов (MPXQ2LL / A)

Если деньги для вас не важны, выберите Apple MacBook Pro, который отличается великолепным дисплеем Retina, ультратонкой формой и лучшей клавиатурой для набора текста. Эта модель на одну модель уступает последнему MacBook Pro, но стоит меньше денег, чем новейшая модель. Идеально подходит для блогеров, чьи приоритеты - редактирование видео и многозадачность. Мощный графический чипсет Iris Plus прекрасно справляется с тяжелым программным обеспечением для редактирования.

Он поставляется с двухъядерным процессором Intel Core i5 2,3 ГГц с ускорением Turbo Boost до 3,6 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3 2133 МГц, которая безупречно работает при одновременном выполнении нескольких задач. Вы можете искать информацию в Интернете, открывая десятки вкладок браузера, смотреть видео, использовать Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom или GIMP без задержек. Его потрясающая спецификация аппаратного обеспечения работает как шарм при выполнении тяжелых задач. Итак, все эти функции делают его идеальным ноутбуком для блоггеров и писателей.

Что касается хранилища, вы получаете твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ для быстрого хранения данных, однако существуют также различные варианты для хранилища большой емкости. Это также помогает обрабатывать данные намного быстрее, чем стандартные жесткие диски. 13-дюймовая панель дисплея имеет разрешение Retina 2560 × 1600 пикселей с технологией LED-Lit. Базовая модель доступна в двух цветах; Космический серый и серебристый с максимальным весом 4,9 фунта.

Блогеры и писатели, которые ищут мощную, но красивую машину, не беспокоясь о цене, должны покупать этот ноутбук. И, наконец, более 9 часов автономной работы вполне достаточно для выполнения повседневных задач.