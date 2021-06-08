Дожди с грозами обещают в Украине до конца недели

Во вторник, 8 июня, в Украине переменная облачность, умеренный кратковременный дождь, гроза, температура днем 20-25°. В конце недели воздух прогреется до 21-27°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«Ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 11-16°», — говорится в сообщении.
9-10 июня в Украине также переменная облачность, кратковременные дожди с грозами (ночью местами небольшие). Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 14-19°.
11-12 июня в Украине ночью преимущественно без осадков, днемкратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 10-16°, днем21-27°.
В столичном регионе 8 июня переменная облачность, по Киеву ночью небольшой (по области — местами), днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 13-15°, днем 21-23°, по области — ночью 10-15°, днем 20-25°.
9-10 июня в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди с грозами (ночью местами небольшие). Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 °, днем 20-25°.
11-12 июня в столице ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.
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