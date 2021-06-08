В Украине за сутки 1 602 новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 1 602 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 6 751 человек, умерли 118 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«8 июня 2021 в Украине зафиксировано 1 602 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 95 детей и 94 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 483 человека; летальных случаев — 118; выздоровели — 1 743 человека», — сообщается на официальной странице Минздрава Украины в телеграм-канале во вторник утром.

Днем ранее, 7 июня за сутки зафиксировано 535 новых случаев инфицирования Covid-19, 6 июня сообщалось о 937 новых случаях COVID-19, 5 июня зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 216 654 человека, 51 333 пациентов скончались, 2 101 722 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.