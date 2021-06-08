Войти
Зеленский удивлен решением администрации США по «Северному потоку 2»
резонанс
Зеленский удивлен решением администрации США по «Северному потоку 2»
Трамп обвинил Байдена в содействии «Северному потоку — 2»
позиция
Трамп обвинил Байдена в содействии «Северному потоку — 2»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки 1 602 новых случаев инфицирования Covid-19

318
В Украине за сутки 1 602 новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 1 602 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 6 751 человек, умерли 118 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«8 июня 2021 в Украине зафиксировано 1 602 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 95 детей и 94 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 483 человека; летальных случаев — 118; выздоровели — 1 743 человека», — сообщается на официальной странице Минздрава Украины в телеграм-канале во вторник утром.

Днем ранее, 7 июня за сутки зафиксировано 535 новых случаев инфицирования Covid-19, 6 июня сообщалось о 937 новых случаях COVID-19, 5 июня зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 216 654 человека, 51 333 пациентов скончались, 2 101 722 человека выздоровели.

Читайте также: Байден выразил «непоколебимую приверженность» США территориальной целостности Украины

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 8 июня 2021
Понедельник, 7 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле… она может приносить радость. Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее. Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое - свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016