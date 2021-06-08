В Украине за сутки привили почти 50 тысяч человек

48 161 человек привит против COVID-19 за сутки 7 июня 2021, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

«48 161 человека привито против COVID-19 за сутки 7 июня 2021. Одну дозу получили 43 137 человек полностью иммунизированы — 5024 человека», — сказано в сообщении на странице Минзрава Украины в Facebook во вторник утром.

В Минздраве отмечают, что с начала прививочной кампании привито 1 284 145 человек, из них получили 1 дозу — 1 284 143 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 152 142 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 436 285 прививок.

«По состоянию на 8 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек», — подытожили в ведомстве.