В Украине за сутки привили почти 50 тысяч человек

48 161 человек привит против COVID-19 за сутки 7 июня 2021, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
«48 161 человека привито против COVID-19 за сутки 7 июня 2021. Одну дозу получили 43 137 человек полностью иммунизированы — 5024 человека», — сказано в сообщении на странице Минзрава Украины в Facebook во вторник утром.
В Минздраве отмечают, что с начала прививочной кампании привито 1 284 145 человек, из них получили 1 дозу — 1 284 143 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 152 142 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 436 285 прививок.
«По состоянию на 8 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек», — подытожили в ведомстве.
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