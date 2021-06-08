В Беларуси ужесточили наказание за проведение несогласованных митингов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым вносятся изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности и которым, в частности, ужесточается ответственность за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, а также в сфере противодействия экстремизму, реабилитации нацизма. Документ во вторник опубликован на национальном правовом интернет-портале, ранее он был принят белорусским парламентом.

Так, по статье 342-2 УК к ответственности за неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий могут быть привлечены лица, которые дважды в течение года были осуждены по статье 24.23 КоАП за несанкционированные акции и в течение года после второго взыскания снова нарушили законодательство о массовых мероприятиях. Санкции статьи — арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, ужесточается ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Если раньше по статье 342-1 УК за организацию и участие можно было получить до трех лет ограничения или лишения свободы, то теперь — до четырех лет лишения свободы или от двух до пяти лет ограничения свободы.

Вводится уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности. Так, за вовлечение в экстремистскую деятельность и «иное содействие» такой деятельности можно получить до четырех лет ограничения свободы или от двух до шести лет лишения свободы.

Вводится уголовная ответственность для владельцев интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации. Если такое деяние совершено повторно в течение года, наказать могут штрафом, а также применить до двух лет лишения свободы. Уголовная ответственность вводится за «умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, за реабилитацию нацизма». Если гражданина дважды за год осудили за пропаганду, демонстрацию, распространение нацистской символики, хранение в целях распространения, ему может грозить до четырех лет ограничения или лишения свободы.

Ужесточается ответственность за убийство милиционеров и военнослужащих (нижняя планка поднята с 10 до 12 лет лишения свободы), сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок, насилие и угрозы против них и судей, оскорбление представителей власти и их близких. Усилено наказание за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, надругательство над государственными символами, публичные призывы к несанкционированным акциям. Существенно усиливается ответственность за уклонение от уплаты налогов. Максимальный срок лишения свободы за такое деяние, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, увеличивается с трех до семи лет, а в особо крупном размере — с семи до 12 лет. Вводится уголовная ответственность за производство, ввоз и продажу фальсифицированных лекарств, за подделку маркировки и документов на такие препараты, а также для водителей-бесправников при условии неоднократного нарушения.

Основные положения закона вступят в силу через 10 дней, некоторые — через три месяца.