Биткоин подешевел на 10% за сутки

Во вторник утром, 8 июня курс биткоина снизился до $32,3 тыс. По состоянию на утро первая криптовалюта торгуется на уровне в $32,6 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 10%. Цена актива приближается к локальному минимуму в $30 тыс., установленному 19 мая.

Последняя волна снижения усилилась после того, как власти США вернули 63,7 биткоина на сумму около $2,3 млн, которые были уплачены трубопроводной компанией Colonial Pipeline в качестве выкупа хакерам. Заместитель директора ФБР Пол Эббот отметил, что правоохранительные органы изъяли часть выплаченной хакерам суммы с криптокошелька группировки DarkSide.

Также вчера миллиардер и бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал биткоин. Он назвал первую криптовалюту мошенничеством и призвал власти США очень жестко регулировать обращение цифровых активов на территории страны. Трамп объяснил свою неприязнь к биткоину тем, что криптовалюта конкурирует с американским долларом, который должен стать, по его мнению, «валютой мира».