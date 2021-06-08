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Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами

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Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами

Украина планирует создать Национальную биржу торговли капиталом и товарами за три года с поддержкой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Американской торговой палаты в Украине (AmCham) и USAID, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заключенного с указанными сторонами меморандума о взаимопонимании в сфере национальной биржевой торговли капиталом и организованных товарных рынков.

«Согласно с договоренностями, в ближайшие три года в Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков — Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT)», — указал премьер в Телеграмме во вторник.

Он отметил, что меморандум является «новой страницей в экономической истории» Украины.

«Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие», — добавил Шмыгаль.

«Сейчас мы говорим о договоренности относительно создания основы для дальнейшего сотрудничества всех заинтересованных сторон процесса и дальнейшей разработки форм и сути универсального хаба, адаптированного к украинским рыночным реалиям», — процитировал слова главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко в своем Телеграм-канале.

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По словам Бойко, в будущем такой проект может предоставить участникам рынка возможность осуществлять хеджирование своих рисков путем торговли деривативами и принесет огромную пользу украинским и международным производителям и трейдерам.

Денис Шмыгаль
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