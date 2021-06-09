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В Украине за сутки еще 1 385 случаев инфицирования Covid-19

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В Украине за сутки еще 1 385 случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 6 962 человека, умерли 77 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"9 июня 2021 в Украине зафиксировано 1385 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 57 детей и 74 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 756 человек, летальных случаев – 77, выздоровели – 6 962 человека", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в телеграм-канале в среду утром.

Днем ранее, 8 июня 2021 сообщалось о 1 602 новых случая заболевания, 7 июня за сутки зафиксировано 535 новых случаев инфицирования Covid-19, 6 июня сообщалось о 937 новых случаях COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 218 039 человек, 51 410 пациентов скончалось, 2 108 684 человека выздоровели.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

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