Войти
Лавров заявил, что США утаивают факты по делу MH17
позиция
Лавров заявил, что США утаивают факты по делу MH17
Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами
инициатива
Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

экология
RSS

В Великобритании полностью запретят продажу галогенных ламп

457
В Великобритании полностью запретят продажу галогенных ламп

Правительство Великобритании заявило о планах запретить в стране продажу галогенных ламп с сентября. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Ожидается, что такое решение поспособствует усилиям страны по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. «Правительство объявило сегодня о планах прекратить продажу галогенных ламп с сентября в рамках более широких усилий Великобритании по борьбе с изменением климата», — говорится сообщении.

В британском правительстве также объявили о намерении запретить продажу флуоресцентных ламп в сентябре 2023 года. Таким образом власти обеспечат переход населения королевства на более энергоэффективные светодиодные лампы. Авторы инициативы предполагают, что такой шаг позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 1,26 млн тонн, что эквивалентно удалению с дорог более полумиллиона автомобилей. В планы также входит запрет на продажу осветительных приборов, в которых нельзя заменить лампу.

Читайте также: Суд отказал брату Ермака в удовлетворении иска против нардепа Лероса

Британское правительство ранее поставило цель добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения. Лондон взял курс на сокращение объема выброса парниковых газов в прошлом году, разработав программу под названием «Чистый ноль». Предполагается, что королевство поэтапно будет переходить на такие способы производства и ведения жизнедеятельности, при которых вредные выбросы в атмосферу будут неуклонно уменьшаться. К 2035 году британские власти также намерены запретить продажу на территории страны новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридных машин, и исключить отопление домов с помощью угля.

Великобритания
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 июня 2021
Вторник, 8 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016