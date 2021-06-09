Послы ЕС продлили санкции в отношении Крыма

Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) продлил на год без обсуждения ограничительные меры в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС по непризнанию аннексии Крыма Россией, принятой в 2014 году. Об этом сообщают мировые СМИ, со ссылкой на источникив Брюсселе.

«КОРЕПЕР принял решение о продлении на 12 месяцев ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя», — отмечается там.

На следующей неделе это решение будет формально одобрено Советом ЕС и вступит в силу.