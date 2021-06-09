Зеленский снова поехал на передовую

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент посетит передовые позиции украинских военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой.

Напомним, что президент посещал военных на передовой 8 апреля. Он туда отправился в связи с обострением ситуации на фронте и участившейся гибелью украинских защитников в последние недели. Он там пообщался с бойцами, посетил их столовую и раздал подарки с госнаградами.