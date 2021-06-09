В Минздраве рассчитывают, что этим летом украинцев начнут пускать в ЕС

Министерство здравоохранения ожидает сохранения «зеленого» уровня эпидопасности на всей территории Украины на летний период, что может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду.

«Текущая эпидситуация позволяет говорить о том, что вся страна соответствует по индикаторам „зеленому“ уровню эпидопасности. Аналогичную ситуацию мы ожидаем и на следующей неделе, и на протяжении летнего периода», — сказал он.

Кроме того, министр добавил, что позитивность тестирований в Украине впервые в 2020-2021 годах соответствует рекомендациям ВОЗ и составляет менее 5%. «Такой уровень тестирований и спадающая динамика заболеваемости могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидситуацией по критериям ЕС. Это в свою очередь может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом 2021 года», — сообщил Ляшко.

Он также отметил, что загруженность коек в стране самая низкая с начала года.

«Восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости, суточное количество госпитализаций продолжает сокращаться и находится на самом низком уровне в 2021 году», — сказал глава Минздрава.

По его словам, занятость ресурсов медицинской системы также вышла на самый низкий в 2021 году уровень: реанимационные койки загружены на 29%, койки с кислородом — на 15%, аппараты ИВЛ — на 7%. «Выписки превышают госпитализации почти вдвое, соответственно количество пациентов за последнюю неделю сократилось втрое», — констатировал Ляшко.