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Байден начал поездку в Европу, где встретится с союзниками и Путиным

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Байден начал поездку в Европу, где встретится с союзниками и Путиным

Президент США Джо Байден начал в среду свою первую поездку за рубеж, кульминацией его европейского турне станут переговоры 16 июня в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным. Самолет главы Белого дома вылетел с авиабазы под Вашингтоном и взял курс на Великобританию. Ожидается, что он приземлится на авиабазе Милденхолл, расположенной примерно в 100 км от Лондона.

До встречи в Швейцарии Байден примет участие в саммитах Группы семи, НАТО, США — ЕС. Если главная задача консультаций с союзниками — оживить ухудшившиеся при прошлой американской администрации связи, то по итогам разговора лидеров России и США Белый дом рассчитывает выстроить более предсказуемые и стабильные двусторонние отношения.

Байден 10 июня встретится с британским премьером Борисом Джонсоном. На следующий день в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл начнется саммит Группы семи (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония), на полях запланированы двусторонние встречи. Вопросы, которые намерен обсудить Байден на этом совещании во многом совпадают с внутренней американской повесткой. Среди них — реагирование на кибератаки, борьба с пандемией коронавируса и экономическое восстановление, противодействие изменению климата, строительство критически важной инфраструктуры, регулирование правил мировой торговли и технологий.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Белом доме ожидают от партнеров работы над планом по борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели. В США несколько компаний в последнее время подверглись кибернападениям, в том числе оператор трубопровода Colonial Pipeline и производитель мяса JBS.

Саммит государств — членов Североатлантического альянса в Брюсселе будет посвящен плану развития организации до 2030 года. Нынешняя администрация США по-прежнему призывает других участников альянса увеличить расходы на оборону. Американский президент заявил, что намерен подтвердить на саммите приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне, которая гласит: нападение на одного участника НАТО равносильно агрессии в отношении всех членов.

Ожидается, что на совещании в Брюсселе будет обсуждаться и ситуация в Украине.

На полях саммита запланирована встреча Байдена с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. За последние годы в отношениях между двумя странами накопилось немало разногласий, связанных, в частности, с приобретением Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400. Глава Белого дома также намерен обсудить с Турцией обстановку в Нагорном Карабахе, Иран, Сирию и Афганистан.

По итогам саммита лидеров США и ЕС 15 июня, как сообщило агентство Bloomberg, будет принята декларация, предусматривающая прекращение до конца года торговых войн между Вашингтоном и Брюсселем, в том числе затянувшегося конфликта между компаниями Boeing и Airbus. Стороны также намерены завершить споры по стали и алюминию.

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Однако больше всего в американской прессе и в Конгрессе обсуждается решение нынешней администрации отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен мотивировал подобные действия тем, что газопровод уже практически достроен, однако пообещал обеспечить энергобезопасность Украины. Речь, в частности, идет о возможности продления европейскими государствами существующих соглашений о прокачке российского газа через украинскую территорию.

Владимир Путин, НАТО, Джо Байден
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