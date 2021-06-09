Годовая инфляция в Украине приближается к 10%

Рост потребительских цен в Украине по итогам мая 2021 года ускорился в годовом измерении до 9,5% с 8,4% по итогам апреля.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду, в мае инфляция выросла до 1,3% с 0,7% в апреле, в то же время базовая инфляция осталась на уровне 0,7%.

В целом за первых пять месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,1%, базовая — 3,9%.

Правительство Украины прогнозирует на этот года инфляцию 8,9%, Нацбанк — 8%. По мнению НБУ, пик инфляционного всплеска на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью инфляция начнет снижаться. Инфляция вернется в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем, считает Нацбанк.