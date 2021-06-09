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Мирослав Гай: я благодарю Бигуса за эти пленки. Если это все, то это только доказывает мне адекватность выбора украинцев в 2014 году

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Мирослав Гай: я благодарю Бигуса за эти пленки. Если это все, то это только доказывает мне адекватность выбора украинцев в 2014 году

Блогер, ветеран АТО Мирослав Гай пишет у себя в Facebook, что он посмотрел все видео Дениса Бигуса с «пленками Медведчука» и не нашел там «комромата».

«Понятно, что они, направлены не против кума Путина, лидера «ОПЗЖ», а именно против пятого президента Петра Порошенко. Об этом признается и сам Денис Бигус, неоднократно подчеркивая, что о «Медведчуке мы и так все знаем», — пишет он.

Мирослав Гай отмечает, он также не услышал в этих пленках чего-то особенно нового. Если это все «компромат» на Петра Порошенко, а фигурирует он в нем преимущественно в словах самого ведущего, ведь даже Медведчук о нем напрямую почти не вспоминает, то это еще больше доказательство, что Порошенко — лучший украинский президент за годы независимости. Самый лучший из тех, что мог быть, возможно самый лучший из тех, что будут, но лучший из тех, что были и сейчас.

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«Мне, как зрителю, всячески пытались объяснить цинизм политики. Но я и так знаю, что политика циничная, а политики — циники. Мне и нужен у руля страны во время войны прагматик, делец, хитрый и хладнокровный, циничный и агрессивный президент. Мне не нужен неопытный нытик Зеленский во время войны. Мне, как гражданину, сознательному избирателю, нужна акула. Поэтому я благодарю Бигуса за эти пленки. Если это все, то это только доказывает мне адекватность выбора украинцев в 2014 году», — резюмировал блогер.

Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Денис Бигус, Мирослав Гай
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