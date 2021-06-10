Япония запретит белорусским авиакомпаниям полеты над страной

Власти Японии направят рекомендацию национальным компаниям избегать воздушное пространство Беларуси после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

«В связи с принудительной посадкой коммерческого рейса национальным авиакомпаниями будет направлено предупреждение по мерам безопасности с рекомендацией избегать воздушное пространство Беларуси», — подчеркнул он.

Като отметил, что белорусским авиакомпаниям также будет закрыт доступ в воздушное пространство Японии.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».

Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании уже решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.