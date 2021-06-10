В Украине за сутки 1 785 новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 785 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 6 513 человек, умерли 97 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«10 июня 2021 в Украине зафиксировано 1785 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 77 детей и 73 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 741 человек; летальных случаев — 97; выздоровели — 6 513 человек», — сообщается на официальной странице Минздрава Украины в телеграм-канале в четверг утром.

Днем ранее, 9 июня в Украине зафиксировано 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июня сообщалось о 1 602 новых случая заболевания, 7 июня за сутки зафиксировано 535 новых случаев инфицирования Covid-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 219 824 человека, 51 507 пациентов скончалось, 2 115 197 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.