В РФ начало расти число заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 699, это максимальный показатель с 24 февраля. Всего с начала пандемии в этой стране было выявлено 5 167 949 заболевших, сообщили журналистам в четверг в местном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 383 против 399 днем ранее, до 125 278.

Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 10 096, до 4 771 995.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,3% от общего числа заразившихся.