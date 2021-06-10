В РФ начало расти число заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 699, это максимальный показатель с 24 февраля. Всего с начала пандемии в этой стране было выявлено 5 167 949 заболевших, сообщили журналистам в четверг в местном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 383 против 399 днем ранее, до 125 278.
Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 10 096, до 4 771 995.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,3% от общего числа заразившихся.
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