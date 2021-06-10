Почему доставка цветов - это выгодно?

Одним лишь букетом цветов можно выразить свои чувства или просто сделать приятный сюрприз неравнодушному человеку. Но, если вы сейчас не можете лично вручить цветы, - это не повод отказываться от подарков. Бесплатная доставка цветов по областным центрам Украины от компании Flowers.ua поможет вам в этом. В отличие от других компаний, предлагающих подобные услуги, Национальная служба доставки цветов и подарков Flowers.ua имеет целый ряд преимуществ. С ними доставка цветов - это действительно выгодно.

Преимущества Flowers.ua

Компания гарантирует оперативную доставку цветов по всей Украине и миру, независимо от конечного адреса. Это стало возможным, благодаря широкой сети поставщиков цветочной продукции, с которыми Flowers.UA сотрудничает на протяжении 20 лет.

Только самые свежие цветы. Флористы компании не собирают цветочные композиции впрок, только после оплаты заказа. А сформированный букет хранится в специальном холодильном оборудовании, куда за ним заезжает курьер. Он же, в свою очередь, делает все возможное, чтобы своевременно доставить цветы адресату в любую точку города. Курьеры вооружены защитными масками, перчатками и регулярно обрабатывают салон своих автомобилей дезинфицирующими средствами.

Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход. Этого удалось достичь, благодаря работе без посредников. То есть, когда вы делаете заказ, то автоматически попадаете на компетентного менеджера компании, который учтет ваши пожелания.

Регулярные акции, розыгрыши подарков, скидки - все это публикуется не только на сайте, но и на страничках компании в социальных сетях.

Заказать букет или подарок можно вместе с бесплатной фирменной открыткой Flowers.ua, внутри которой будут напечатаны ваши личные слова или шаблонный текст. Обратившись в компанию, вы сэкономите свои средства и при этом ваш адресат получит только самые свежие и красиво оформлены цветы.

Купить цветы на заказ можно буквально в два клика. Для этого достаточно скачать бесплатное приложение компании в магазинах App Store или Google Play. Пользоваться приложением предельно просто, его интерфейс грамотно продуман, все позиции для вашего удобства структурированы по следующим категориям:

Акционные букеты

Новинки

VIP букеты

Цветы любимой

Цветы на день рождения

Цветы на день влюбленных

Цветы в коробке

Корзины цветов

Комнатные растения

Подарки

Если вы оплатите заказ картой одного из крупных украинских банков, с которым ведет сотрудничество Flowers.ua, вы сможете получить кешбек в размере до 20%.

Круглосуточный заказ

Оформить заказ можно в любое удобное для вас время суток, менеджеры колл-центра Flowers.ua находятся на связи 24/7, в том числе в выходные и праздничные дни. Можете не сомневаться, курьеры без проблем отвезут букет цветов именно туда, куда нужно и точно в срок. Кроме того, курьер может сделать фотоотчет доставки. Фотоснимок вашего адресата (если он согласится) с цветами в руках вы получите мгновенно на указанный вами мессенджер.