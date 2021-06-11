За сутки в Украине вакцинировали более 54 тысячи человек

За минувшие сутки 54 329 человек получили прививку от коронавируса. Одну дозу получили 30 744 человека, полностью иммунизированные — 23 585 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
В течение суток работали 442 мобильные бригады и 617 пунктов прививки.
С начала вакцинальной кампании привито 1 395 312 человек, из них получили 1 дозу — 1 395 310 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 204 038 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 599 348 прививок.
По состоянию на 11 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 672 808 человек.
Напомним, в Киеве стартует кампания по вакцинации от коронавируса государственных служащих. Их начнут прививать с понедельника, 14 июня.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016