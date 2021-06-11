ЕС снимает ограничения на поездки для своих вакцинированных граждан

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила решение Комитета постоянных представителей сообщества об отмене карантинных мер на поездки внутри Евросоюза для граждан сообщества, которые прошли полную вакцинацию как минимум за 14 дней до поездки. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Еврокомиссии представитель ЕК Кристиан Виганд.

«Еврокомиссия приветствует утверждение Комитетом постоянных представителей ЕС решения об отмене связанных с пандемией ограничений на поездки для граждан сообщества полностью вакцинированных как минимум за 14 дней до поездки. Мы ждем быстрого подтверждения этого решения в Совете ЕС на следующей неделе», — заявил он.

После подтверждения в Совете ЕС решение должно вступить в силу.

Напомним, что государства ЕС полностью вакцинировали от коронавируса уже около 100 млн своих граждан. Почти 50% взрослого населения сообщества вакцинированы одной дозой.