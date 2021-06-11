Байден встретится с Меркель в Вашингтоне 15 июля

Президент США Джо Байден 15 июля примет в Вашингтоне канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом в пятницу сообщил Белый дом.

«Президент Байден с нетерпением ждет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года», — говорится в заявлении. Байден и Меркель обсудят сотрудничество по ряду вопросов, «в том числе касающихся борьбы с пандемией COVID-19, угрозы изменения климата, а также международной безопасности».

Кабмин ФРГ подтвердил информацию, детали станут известны позже.

Ранее газета Handelsblatt сообщила о том, что канцлер Германии Ангела Меркель лично поедет в Вашингтон, чтобы урегулировать споры по поводу реализации проекта «Северный поток-2».

Handelsblatt пишет, что чиновники в Германии уже предложили несколько способов урегулирования споров, которые лягут в основу переговоров между Байденом и Меркель. Такие меры в том числе коснутся и Украины.