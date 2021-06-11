Москаль о «пленках Бигуса»: это галиматья, которая не имеет никакой законной силы

Председатель Закарпатской областной государственной администрации (2015-2019 гг.) Геннадий Москаль, комментируя дело относительно «пленок Бигуса», назвал их «галиматьей, которая не имеет никакой законной силы». Такое мнение политик высказал в ток-шоу «Прямым текстом с Юрием Луценко» на «5 канале».

На вопрос Луценко относительно того, какие по какому-то факту, например террористической угрозы, есть сроки и правила введения таких записей, разговоров, Москаль ответил:

«Закон „Об оперативно-розыскной деятельности“ устанавливает 6 месяцев. Это „пишется“, снимается с камер видео наблюдений. После могут продлить еще до 9 месяцев. После года это права обнуляется полностью и не имеет никакой силы», — говорит Москаль.

В то же время, по словам Луценко, 7 лет назад, кто-то, один из бывших работников СБУ 2014 года, который потом делал карьеру в Администрации президента Порошенко, а сейчас сделал еще большую карьеру, «писал» Медведчука.

«Пусть бы „писал“ и предоставлял информацию следствию СБУ или следствию ГПУ. Но этого не происходило, и 12 месяцев, предельных, для того, чтобы эти пленки использовать в судах, давно прошли. Как вы расцениваете, что сегодня этими пленками трясут журналисты?»

«Закон гласит: если разговор идет между неизвестными, и кто-то скажет, вот Медведчук, неизвестный, который с кем-то говорит, немедленно, в течение трех дней надо пойти в суд и взять разрешение на официальное его прослушивание, разрешение суда должно быть. Такого разрешения нет. Это показало судебное заседание в Печерском суде, СБУ разрешения не имеет и иметь не может. Легализовать это невозможно. Доказательства в суде могут быть, только если есть решение суда, которое дает разрешение на прослушивание того или иного физического лица. Это все глупости. И видно кто-то уже сказал Бигусу, и он закончил это», — говорит Москаль.

Луценко отметил, что, судя по словам Москаля, по нормам закона, «пленки Бигуса» — это просто мыльный пузырь, «как и все, что происходит во времена Зеленского. Это все профанация, имитация процесса».

«Источники, которые заслуживают доверия, говорят — никаких доказательств нет. Статья 19 Конституции говорит, что органы государственной власти, все должностные лица должны действовать на основании Конституции и Закона Украины. Закон говорит: сначала покажите разрешение суда на прослушивание Медведчука, потом всю галиматью показывайте народу. Почему „писали“, как „писали“ — доказать это невозможно. Это просто чтобы показать, что всех взяли на крючок. Это путь в никуда», — подытожил Москаль.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования — политическая расправа над лидером крупнейшей оппозиционной партии в Украине.

Также отметим, что СМИ обнародовали информацию о том, что записи «пленок Бигуса» вел некий Валерий Кондратюк с целью дискредитации тогдашнего президента Петра Порошенко.

В обмен на «пленки» Офис президента Зеленского «назначил» его на должность главы Службы внешней разведки и ввел в состав СНБО.