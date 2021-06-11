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Порошенко о «пленках Бигуса»: использовать вопрос обмена в политической борьбе – это абсолютное скотство

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Порошенко о «пленках Бигуса»: использовать вопрос обмена в политической борьбе – это абсолютное скотство

Пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко, комментируя ситуацию вокруг «пленок Бигуса», заявил, что использовать вопрос обмена удерживаемых украинцев в политической борьбе — «это абсолютное скотство». Об этом нардеп заявил в интервью журналисту Валерию Калнышу, сообщает 112 канал.

По его словам, то, что вопросом освобождения заложников должен был заниматься народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, было предложено участниками «нормандского формата», что подтверждается стенограммами заседаний, и такие предложения прозвучали, в том числе от президента РФ Владимира Путина.

«И мне очень грустно, что с апреля 2020 — уже более года — в Украину не вернулся ни один заложник. Более того, вы на сегодняшний день не услышите, что о политзаключенных, заложниках власть заботится, опекается их судьбами... Это скотство так относиться к людям, ничего не делать и пытаться выдернуть, чтобы таким образом пытаться дискредитировать и сеять „измену“. Я думаю, что вы перешли „красную линию“. Так нельзя делать», — резюмировал Порошенко.

Напомним, за все время Медведчук помог в освобождении и возвращении домой около полутора тысячи удерживаемых лиц.

Издание напоминает, что в январе 2021-го представители так называемых ЛДНР предложили освободить в одностороннем порядке при посредничестве главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука четырех женщин, осужденный в ОРДЛО за госизмену или шпионаж в пользу Украины на срок от 12 до 14 лет.

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Представители Донецка и Луганска предложили Медведчуку передать этих людей с учетом того, что политик является принципиальным сторонником выполнения Минских соглашений. И отметили, что больше не считают команду Зеленского достойными участниками переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Медведчук также обнародовал официальное письмо представителей ОРДЛО к нему. В нем политику предложили вывезти с КПВВ «Майорское» на подконтрольную Украине территорию четверых гражданок Украины.

Этих четырех женщин еще 20 января могли освободить, и они уже были бы со своими близкими и родными, но вот уже на протяжении пяти месяцев они находятся в заключении из-за позиции украинской власти, которая заблокировала освобождение украинских граждан.

Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Денис Бигус
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Пятница, 11 июня 2021
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