Войти
Шмыгаль собирается сократить 10% чиновников
реформы
Шмыгаль собирается сократить 10% чиновников
Трамп попросил Байдена передать Путину наилучшие пожелания
дружба народов
Трамп попросил Байдена передать Путину наилучшие пожелания

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Германии продлили режим эпидемии до 30 сентября

377
В Германии продлили режим эпидемии до 30 сентября

Парламент Германии (Бундестаг) принял решение о продлении до 30 сентября действия режима эпидемии национального масштаба, впервые введенного в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA.

По его информации, за продление режима проголосовали 375 парламентариев, против - 218, 6 человек воздержались. Режим позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и Бундесрата (палаты представителей федеральных земель). Тот факт, что локдаун вводится без участия Бундесрата, является объектом критики со стороны оппозиции.

В настоящее время в Германии действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер.

Читайте также: Бывший помощник Путина предложил «вернуть» Украину силой

По данным Института имени Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 2 440. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 3 711 569 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 102 пациента. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 89 687.

ФРГ, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 11 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016