Встреча Зеленского и Байдена может состояться в конце июля

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в конце июля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Обсуждается дата в конце июля», — рассказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Он подчеркнул, что речь идет об официальном визите президента в США.

«Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом Байденом, но и ряд других мероприятий», — отметил министр.