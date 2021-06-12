В Украине за сутки еще 1 274 новых случая COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксированы 1 274 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 4 905 человек, умерли 69 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«12 июня 2021 в Украине зафиксировано 1274 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 40 детей и 53 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 709 человек; летальных случаев — 69; выздоровели — 4905 человек», — указывается в сообщении на телеграм-канале.
Днем ранее, 11 июня за сутки зафиксировано 1 603 новых случаев инфицирования Covid-19, 10 июня зафиксировано 1 785 новых случаев, 9 июня в Украине зафиксировано 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июня сообщалось о 1 602 новых случая заболевания.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 222 701 человек, выздоровели 2 125 685 человек, скончались 51 646 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.
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